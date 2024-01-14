Анонсирован визит главы МИД КНДР в Москву

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи намеревается посетить Россию 15-17 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что министра пригласил в Россию глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Детали и подробности повестки визита не приводятся.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с Лавровым заявил, что дружба между Пхеньяном и Москвой становится все крепче.