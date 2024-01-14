Анонсирован визит главы МИД КНДР в Москву

Глава МИД КНДР посетит Россию 15-17 января
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи намеревается посетить Россию 15-17 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что министра пригласил в Россию глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Детали и подробности повестки визита не приводятся.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с Лавровым заявил, что дружба между Пхеньяном и Москвой становится все крепче.
Ким Чен Ын пояснил, что после его визита в Россию стороны стали уделять больше внимания развитию отношений. В целом, уточнил политик, наблюдается «очень хорошая атмосфера».
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