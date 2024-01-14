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Глава МИД КНДР посетит Россию 15-17 января

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи намеревается посетить Россию 15-17 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Анонсирован визит главы МИД КНДР в Москву
© РИА Новости

Отмечается, что министра пригласил в Россию глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Детали и подробности повестки визита не приводятся.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с Лавровым заявил, что дружба между Пхеньяном и Москвой становится все крепче.

Ким Чен Ын дал задание укрепить сотрудничество КНДР и России

Ким Чен Ын пояснил, что после его визита в Россию стороны стали уделять больше внимания развитию отношений. В целом, уточнил политик, наблюдается «очень хорошая атмосфера».

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