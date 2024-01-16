Филиппины заявили о поддержке принципа "одного Китая"

Филиппины придерживаются принципа "одного Китая" при выстраивании отношений с Тайванем. Об этом сообщил МИД республики, прокомментировав поздравление филиппинского президента Фердинанда Маркоса - младшего в адрес избранного главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что поздравление президента Филиппин в адрес Лай Циндэ было способом выражения благодарности властям Тайваня за трудоустройство филиппинских рабочих. На острове порядка 200 тыс. филиппинцев трудятся на местном производстве.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.