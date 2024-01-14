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Разведчица перечислила ошибки Байдена перед Путиным

Бывший чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер назвала главные ошибки американского президента Джо Байдена в период российской специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит New York Post. Бывшая сотрудница разведки подчеркнула, что Байден совершает ошибки в контексте СВО, в отличие от президента России Владимира Путина.

Разведчица перечислила ошибки Байдена перед Путиным
© Газета.Ru

По мнению Коффлер, президент Байден, несмотря на свою поддержку Украине, не готов поставлять мощное вооружение для ВСУ, так как это может положить начало вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Она также отметила, что у США не вышло наладить системы защиты от вероятных российских атак.

"На каждом этапе украинского кризиса Байден выбирал стратегию контроля эскалации, предоставляя ровно столько военной техники, чтобы сигнализировать о поддержке, но недостаточно для победы", – сказала Коффлер, добавив, что американский лидер продолжает проявлять осторожность даже на фоне уязвимости США.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден умеет только жульничать на выборах.

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