Бывший чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер назвала главные ошибки американского президента Джо Байдена в период российской специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит New York Post. Бывшая сотрудница разведки подчеркнула, что Байден совершает ошибки в контексте СВО, в отличие от президента России Владимира Путина.

По мнению Коффлер, президент Байден, несмотря на свою поддержку Украине, не готов поставлять мощное вооружение для ВСУ, так как это может положить начало вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Она также отметила, что у США не вышло наладить системы защиты от вероятных российских атак.