$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Премьер Японии посетил пострадавший от землетрясений регион

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил префектуру Исикава, пострадавшую от землетрясений, и пообещал обеспечить восстановление местной инфраструктуры.

Премьер Японии посетил пострадавший от землетрясений регион
© РИА Новости

"Ситуация продолжает оставаться очень сложной, но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить потребности каждого", - передает слова главы правительства телеканал NHK.

В частности, Кисида заявил о готовности организовать дополнительную эвакуацию населения из пострадавших районов и строительство временного жилья для нуждающихся.

В мире