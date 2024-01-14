Премьер Японии посетил пострадавший от землетрясений регион
Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил префектуру Исикава, пострадавшую от землетрясений, и пообещал обеспечить восстановление местной инфраструктуры.
"Ситуация продолжает оставаться очень сложной, но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить потребности каждого", - передает слова главы правительства телеканал NHK.
В частности, Кисида заявил о готовности организовать дополнительную эвакуацию населения из пострадавших районов и строительство временного жилья для нуждающихся.