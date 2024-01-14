СМИ: Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано договоре между обеими странами. Об этом стало известно в воскресенье, 14 января.

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Так, на пресс-конференции в Киеве после подписания договора украинский лидер употреблял слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности». Однако Сунак в контексте этого договора выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о «заверениях в безопасности», передает РИА Новости.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о заключенном договоре, заявил, что Киев окажет помощь Великобритании, если на нее нападет Россия.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее иронично высказался по поводу подписания Великобританией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности для Киева.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов, что на 200 миллионов фунтов больше, чем показатели прошлого года.