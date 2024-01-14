СМИ: Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву
Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано договоре между обеими странами. Об этом стало известно в воскресенье, 14 января.
Так, на пресс-конференции в Киеве после подписания договора украинский лидер употреблял слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности». Однако Сунак в контексте этого договора выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о «заверениях в безопасности», передает РИА Новости.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о заключенном договоре, заявил, что Киев окажет помощь Великобритании, если на нее нападет Россия.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее иронично высказался по поводу подписания Великобританией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности для Киева.
Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов, что на 200 миллионов фунтов больше, чем показатели прошлого года.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с предупреждением о том, что размещение британского военного контингента на территории Украины будет означать объявление войны России. Политик указал, что приезд Сунака в Киев не что иное, как причина для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности».