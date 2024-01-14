В Раде раскрыли план Зеленского на фоне приближающегося кризиса

Офис президента Владимира Зеленского на фоне приближающегося социального и экономического кризиса готовится создать правительство «национального единства». Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в государственной измене и содержат в киевском СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал, посты он публикует с помощью адвокатов.

Дубинский пояснил, что правительство «национального единства» также решили создать в связи с риском утраты легитимности в марте – для этого «под премьер-министра Дениса Шмыгаля подкладывают бомбу» в качестве протокола НАПК.

Депутат указал, что смена премьера подразумевает создание поля для торга внутри и снаружи Украины.

Кроме того, Дубинский прокомментировал сбор подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. Он считает, что реализация этой задумки может свершиться только, когда этого захочет Зеленский и его офис.