В израильском городе Хайфа произошел взрыв

Взрыв произошел в израильском городе Хайфа. О текущей ситуации в населенном пункте сообщается в Telegram-канале "Главновости Палестина и Саудия" со ссылкой на местные СМИ.

Как указано в материале, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе. При этом после взрыва на объекте началась эвакуация сотрудников, говорится в публикации.

Изначально израильские журналисты предположили, что взрыв произошел из-за ракетного удара со стороны палестинского движения ХАМАС. Как сообщали в местных изданиях, члены ХАМАС могли организовать атаку для предотвращения переработки азербайджанской и казахстанской нефти на территории еврейского государства.

Однако позже издание "Вести. Израиль по-русски" опубликовало материал, согласно которому причиной ЧП стала "техническая неисправность" оборудования. В правоохранительных органах также подтвердили, что инцидент не связан с атакой извне.