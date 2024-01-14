В Китае отреагировали на решение членов Конгресса США посетить Тайвань

Власти КНР выступили категорически против официальных контактов Тайваня с США, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал планы делегации Конгресса США посетить остров после недавно прошедших там президентских выборов.

«Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем», — сказал Лю Пэнъюй в беседе с агентством.

Он добавил, что в КНР считают и будут продолжать считать Тайвань частью Китая.

До этого представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что тайваньский вопрос — внутреннее дело КНР. По ее словам, правительство Китая рассчитывает, что мировое сообщество также придерживается этой позиции. При этом лидер США Джо Байден после выборов заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.