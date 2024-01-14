В Китае отреагировали на решение членов Конгресса США посетить Тайвань

Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать намерение спикера Палаты представителей законодательного органа Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань.