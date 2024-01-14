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Китай выступает решительно против посещения членами Конгресса США Тайваня

Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать намерение спикера Палаты представителей законодательного органа Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань.

В Китае отреагировали на решение членов Конгресса США посетить Тайвань
© ТАСС

"Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем", - подчеркнул дипломат, призвав Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая".

Конгрессмены США намерены посетить Тайвань

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