Стало известно об отношении президента Эквадора к России

Он очень доброжелательно расположен к нашей стране, и не только с точки зрения интересов бизнеса, но и как человек, бизнес которого накладывается на чисто человеческое отношение. Сейчас он попал в очень сложную ситуацию (связанную с внутренним конфликтом в стране), и мы пожелаем ему удачи в том, чтобы благополучно выйти из нее, — заявил Владимир Спринчан.