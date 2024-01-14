В МИД КНР оценили тайваньский вопрос

В мире существует только один Китай, и Тайвань его часть, поэтому все это остается внутренним делом КНР вне зависимости от того, что происходит на территории острова. Такое заявление представитель МИД КНР по итогам выборов на острове, оно размещено на сайте министерства, передает ТАСС.

До этого представитель Канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете КНР Чэнь Биньхуа почти аналогичным образом прокомментировал результаты выборов на Тайване. Итогом выборов стало избрание представителя Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ главой местной администрации.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай», — говорится в публикации Министерства внутренних дел КНР.

Дипломаты также подчеркнули, что позиция властей по отстаиванию принципа единого Китая и противодействию сепаратизму не изменится, как и «преобладающий консенсус международного сообщества» в отношении поддержки принципа «одного Китая».