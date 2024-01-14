В Давосе обсудят «болезнь Х», которая в 20 раз страшнее COVID-19

"С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X", в результате которой количество смертей может быть в 20 раз больше, чем от пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?" - говорится в сообщении.