Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию от России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона Киев окажет поддержку Великобритании в случае агрессии против нее, в том числе со стороны России, согласно заключенному двустороннему соглашению по безопасности.

Политик указал, что договоренности являются справедливыми и партнерским, они продолжат действовать и после завершения конфликта в республике.

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль назвал подписание соглашения с Лондоном историческим моментом и выразил надежду, что другие государства заключат с Киевом аналогичные договоренности.