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Подготовка к масштабной эпидемии болезни «X» станет темой дискуссии в Давосе

На предстоящем форуме в Давосе участники обсудят меры по подготовке к масштабной эпидемии болезни «X». Информация об этом опубликована на официальном сайте форума.

В Давосе обсудят подготовку к масштабной эпидемии болезни «X»
© РИА Новости

«Одной из тем для дискуссии на экономическом форуме в Давосе станет подготовка к болезни „Х“, которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус. Обсуждение запланировано на 17 января», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

По данным организаторов спикерами обсуждения станут глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, а также журналисты и эксперты. Эксперты ВОЗ предполагают, что неизвестная болезнь «X» может убить в 20 раз больше людей, чем пандемия коронавируса.

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