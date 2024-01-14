Представитель главы государства назвал спокойными прошедшие выборы на Коморах

ХАРАРЕ, 14 января. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах в Союзе Коморских Островов (СКО) прошло спокойно. Об этом заявил руководитель избирательной кампании действующего главы государства Азали Ассумани - Хумед Мсаиди.

"В целом голосование прошло успешно, - приводит его слова после закрытия избирательных участков портал Comores infos. - Соперники попытались создать нам проблемы. Но избирательные комиссии на участках и сами избиратели вели себя достойно и спокойно выполнили свой гражданский долг".

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Обнародование результатов выборов ожидается в ближайшие три дня. Ассумани заявил, что уверен в своей победе и второго тура не потребуется.

Оппозиция недовольна организацией голосования

Оппозиция обвинила власти в нарушениях при организации голосования. "Как и в 2019 году (на предыдущих президентских выборах - прим. ТАСС), мы столкнулись с махинациями на выборах со стороны президента Азали Ассумани и армии", - цитирует агентство AFP заявление одного из кандидатов от оппозиции Моигни Барака Саида Соилихи.

По данным газеты La Gazette de Comores, из-за тропического ливня не все избирательные участки открылись вовремя. В городах Мвали и Фомбони растет напряженность. В одном населенном пункте глава избирательной комиссии неожиданно решил изменить место проведения голосования. При этом на участок не были допущены наблюдатели от оппозиции, а членов избиркома призвали самостоятельно заполнить урну бюллетенями в поддержку действующего президента. В ряде мест голосование началось с задержкой на несколько часов.

На высший пост в СКО баллотируются Ассумани и еще около десятка политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, лидеры партий "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед и "Демократическое объединение Комор" Муигни Барака Саид Соилихи.