Спецслужбы Израиля сообщили о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

В "Моссаде" и ШАБАК отметили, что "ХАМАС черпает вдохновение в террористической деятельности иранского режима и, как и Тегеран, стремится любой ценой атаковать израильские, еврейские и западные объекты". "Террористическая организация ХАМАС работает над подготовкой атак на цели на Ближнем Востоке, в Африке и Европе <...>. 14 декабря 2023 года органы безопасности и правопорядка Дании и Германии объявили о массовом аресте подозреваемых в Европе, в отношении которых сейчас ведется судебное разбирательство. Благодаря продолжающимся разведывательным усилиям был обнаружен значительный объем информации, раскрывающей шаги террористической организации ХАМАС по расширению своей деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру", - подчеркнули в двух ведомствах.