Фицо рассказал, на каких условиях Словакия останется в НАТО

"Мы хотим и дальше развивать наши взаимные связи, особенно в сфере обороны и гражданской атомной энергетики. Нам также нравится поддерживать экономические отношения Мы продолжим действовать как конструктивный партнер и союзник, только с большим упором на словацкие национальные интересы", - подчеркнул политик.