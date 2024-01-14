Белый дом: главе Пентагона пока требуется медицинская помощь

Министру обороны США Ллойду Остину по-прежнему требуется помощь врачей. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, неизвестно, когда глава Пентагона будет выписан из больницы.

«Посмотрим, когда его смогут отпустить, но, очевидно, они (медики — прим. URA.RU) все еще полагают, что ему может требоваться некоторая дополнительная помощь», — сообщил Кирби в эфире телеканала CBS News .

Ранее сообщалось, что Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно доставлен в больницу из-за осложнений, сообщили врачи. Представитель администрации сообщил, что в Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона диагностировали рак, передает RT. Пресс-служба комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса заявила, что началось расследование обстоятельств госпитализации министра обороны США. Член палаты представителей Конгресса от демократов Крис Делуцио предложил Остину добровольно уйти в отставку.