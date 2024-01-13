Конгрессмены США намерены посетить Тайвань

Делегация американских конгрессменов намерена в мае посетить Тайвань. Об этом сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает РИА Новости.

Спикер сказало, что визит будет иметь символический характер — он подчеркнет «неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии».

«Прошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации нового главы администрации Лай Циндэ в мае», — заявил Джонсон.

По словам Джонсона, американские власти рассчитывают на сотрудничество с новым главой администрации острова, и надеются, что США и Тайвань совместно «продолжат продвигать принципы свободы и возможностей».

Визит американской делегации может обострить отношения Китая и США.

Сегодня главой администрации Тайваня был избран Лай Циндэ. Он обратился к Пекину с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Западные СМИ отмечают, что итоги голосования явно не устраивают Пекин, ситуация вокруг Тайваня остается сложной и взрывоопасной.

«Голосование наверняка разозлит Пекин, который предостерегал Тайвань от избрания Лая», — пишет Business Insider.