В Китае прокомментировали итоги выборов на Тайване

Пекин по-прежнему будет придерживаться принципа «одного Китая», подчеркнул официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Он добавил, что власти страны будут решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, пишет РИА «Новости».

На Тайване в субботу, 13 января, прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). Явка составила 69,8%.

Главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Вместе с тем, представительство ДПП в местном парламенте сократилось с 62 до 51 человека.

«Мы будем придерживаться «Консенсуса 1992 года , который воплощает принцип «одного Китая», и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — отметил Чэнь Биньхуа.

Прошедшее на острове голосование показало, что ДПП не является подлинным выразителем общественного мнения в регионе, уточнил чиновник.

Вместе с тем, заметил представитель канцелярии, Пекин будет работать с политическими партиями и социальными силами Тайваня в целях сотрудничества и поддержания контактов.