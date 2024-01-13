В Киеве заявили о смене позиции Буданова по России

Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, перестал говорить о возможном захвате Крыма, активных боевых действиях, рассказал политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

По его словам, шесть месяцев назад Буданов вещал о быстром наступлении, предсказывал захват Крыма, а также сообщал о других гипотетических успехах ВСУ.

«Риторика [Буданова] теперь изменилась, он рассказывает противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — отметил политолог.

По его мнению, это связано с тем, что европейскую общественность готовят к «заморозке» конфликта, к возможным уступкам.

Пост собрал 23 тыс. просмотров, 110 комментариев. Многие пользователи призвали власти Украины думать о жизни людей. Они подчеркнули, что украинцы желают спокойно жить и работать.