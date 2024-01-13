Вучич: Запад и Турция активно вооружают самопровозглашенное Косово

Страны НАТО активно вооружают военизированные силы Приштины и делают это незаконно, вопреки решениям ООН. Поступающее вооружение направлено на полное уничтожение сербского народа в Косово и Метохии. Об этом заявил президент Турции Александр Вучич, передают «Новости».

В субботу, 13 января Вучич посетил Дежурный оперативный центр Агентства военной безопасности. Вместе с президентом прибыли министр обороны Милош Вучевич, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Сербии Желимир Глишович.

Президент заявил, что Запад и Турция активно вооружают боевиков Приштины.

«На данный момент у них есть так называемые «Силы безопасности Косово», которые не должны существовать в соответствии с международными правовыми нормами и резолюцией 1244», — сказал Вучич.

По его словам, данные силы сейчас располагают 223 единицами бронетехники. Это бронеавтомобили производства США, Германии и Турции, предназначенные для перевозки пехоты. К 2027 году самопровозглашенное Косово хочет иметь 5,5 тысяч профессиональных военных в своих «Силах безопасности» и еще 20 тысяч в первом резерве.

«Сюрпризов для нас нет. Мы знаем, мы видим, что Америка возглавляет и управляет этим, это то, что делают большие специалисты. Американцы и НАТО подходят к этому очень серьезно», — подытожил президент.