Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, лишившийся поста в декабре 2023 года, признал, что летняя и осенние кампании ВСУ не увенчались успехом. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ начали активные боевые действия 4 июня, предприняли попытки наступления на ряде направлений. Подразумевалось, что в считанные дни украинские подразделения прорвут линию обороны российских войск и выйдут к Крыму.

Вместе с тем, отмечают военные эксперты, за 6 месяцев ВСУ не удалось взять под свой контроль ни одного крупного населенного пункта, Киев потерял сотни единиц бронетехники, большое количество солдат и офицеров.

«Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года, не было успешным», — подчеркнул Моравецкий.