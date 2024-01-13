Тайвань выбрал нового президента — нежелательного для Китая
На выборах главы администрации Тайваня победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Он набрал около 40% голосов, информирует издание Focus Taiwan.
На Тайване практически завершился официальный подсчет голосов ЦИК. Поступили данные с 99% участков страны.
Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП) объявил о своей победе на выборах. Он набрал 5 543 447 голосов, или 40,1%, опередив двух своих оппонентов, Хоу Юи из Гоминьдана и Кэ Вэньчжзе из Тайваньской народной партии (ТНП).
По данным ЦИК, у Хоу 33,46%, а у Кэ — 26,44%. Они уже признали свое поражение. Результаты выборов пока официально не объявлены Центральной избирательной комиссией.
На митинге сторонников Циндэ пообещал «противостоять угрозам и защищать Тайвань от запугивания со стороны Китая».
Ранее власти КНР называли Циндэ «зачинщиком войны», эксперты считают, что это нежелательный победитель на тайваньских выборах для Китая.
Победа Лая дала ДПП третий срок подряд у власти. Это первый случай, когда политическая партия выиграла три срока подряд на Тайване, с тех пор, как она были проведены первые выборы в 1996 году.