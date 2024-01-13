Тайвань выбрал нового президента — нежелательного для Китая

На выборах главы администрации Тайваня победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Он набрал около 40% голосов, информирует издание Focus Taiwan.

На Тайване практически завершился официальный подсчет голосов ЦИК. Поступили данные с 99% участков страны.

Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП) объявил о своей победе на выборах. Он набрал 5 543 447 голосов, или 40,1%, опередив двух своих оппонентов, Хоу Юи из Гоминьдана и Кэ Вэньчжзе из Тайваньской народной партии (ТНП).

По данным ЦИК, у Хоу 33,46%, а у Кэ — 26,44%. Они уже признали свое поражение. Результаты выборов пока официально не объявлены Центральной избирательной комиссией.

На митинге сторонников Циндэ пообещал «противостоять угрозам и защищать Тайвань от запугивания со стороны Китая».

Ранее власти КНР называли Циндэ «зачинщиком войны», эксперты считают, что это нежелательный победитель на тайваньских выборах для Китая.