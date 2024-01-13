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Новоизбранный глава Тайваня призвал КНР признать «новую ситуацию» в проливе

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Новый глава Тайваня обратился с призывом к Китаю
© RT на русском

Он подчеркнул, что за прошедшие восемь лет тайваньская администрация часто проявляла добрую волю, но не дождалась от Пекина «того ответа, который должен был быть».

Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина

«Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймёт, что только мир принесёт пользу обеим сторонам пролива», — приводит ТАСС слова Циндэ.

Также он заявил о готовности Тайваня вести переговоры с китайскими властями на условиях уважения и равенства.

В мире
Цай Инвэнь