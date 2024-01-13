Шольц использует пневмопочту для секретных документов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще пользуется пневмопочтой XIX века для доставки секретных документов в пределах офиса, пишет The Telegraph.

По данным портала, канцелярия в Берлине на протяжении десятков лет полагается на сложное устройство, использующее сжатый воздух для отправки бумажных посланий в рамках документооборота в различных ведомствах.

Журналисты пояснили, что эксплуатация системы обходится в €15 тыс. в год, ежемесячно с ее помощью доставляется порядка 1 тыс. писем.

Большая часть корреспонденции представляет собой документы, которые по соображениям секретности не рекомендуется отправлять по электронной почте или через курьерскую службу.