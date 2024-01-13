Шольц использует пневмопочту для секретных документов
Канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще пользуется пневмопочтой XIX века для доставки секретных документов в пределах офиса, пишет The Telegraph.
По данным портала, канцелярия в Берлине на протяжении десятков лет полагается на сложное устройство, использующее сжатый воздух для отправки бумажных посланий в рамках документооборота в различных ведомствах.
Журналисты пояснили, что эксплуатация системы обходится в €15 тыс. в год, ежемесячно с ее помощью доставляется порядка 1 тыс. писем.
Большая часть корреспонденции представляет собой документы, которые по соображениям секретности не рекомендуется отправлять по электронной почте или через курьерскую службу.
Власти Германии намеревались отказаться от этой системы к 2025 году, но после начала спецоперации на Украине канцлер наложил вето на отказ от пневмопочты. По его мнению, «старомодные технологии остаются лучшим вариантом» защиты секретных данных от шпионов противника.