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Шольц использует пневмопочту для секретных документов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще пользуется пневмопочтой XIX века для доставки секретных документов в пределах офиса, пишет The Telegraph.

Шольц использует пневмопочту для секретных документов
© globallookpress.com

По данным портала, канцелярия в Берлине на протяжении десятков лет полагается на сложное устройство, использующее сжатый воздух для отправки бумажных посланий в рамках документооборота в различных ведомствах.

Журналисты пояснили, что эксплуатация системы обходится в €15 тыс. в год, ежемесячно с ее помощью доставляется порядка 1 тыс. писем.

Большая часть корреспонденции представляет собой документы, которые по соображениям секретности не рекомендуется отправлять по электронной почте или через курьерскую службу.

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Власти Германии намеревались отказаться от этой системы к 2025 году, но после начала спецоперации на Украине канцлер наложил вето на отказ от пневмопочты. По его мнению, «старомодные технологии остаются лучшим вариантом» защиты секретных данных от шпионов противника.

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