В США назвали последствия победы Трампа на выборах

«Многие из тех, кто проголосует против Трампа [на выборах в 2024 году], не смогут этого сделать [в 2028 году]. Он затруднит участие молодежи и людей с другим цветом кожи в политическом процессе. Это станет концом демократии», — сказал Сандерс.