Кандидат от Гоминьдана заявил о поражении на выборах главы Тайваня

Кандидат от партии Гоминьдан, выступающей за диалог с Пекином, Хоу Юи заявил о своем поражении на выборах главы администрации Тайваня. Об этом сказал в прямом эфире TVBS.

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«Я огорчил всех, приношу наши очень глубокие извинения за это, простите, мы виноваты», — заявил он.

В выборах главы Тайваня участвуют три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ, он заявлял, что в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином и будет добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с Пекином при условии «равенства и достоинства».