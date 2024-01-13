Белый дом заявил о необходимости готовиться к шатдауну

В случае шатдауна первыми приостанавливают работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Военные продолжают службу, но остаются без денежного довольствия.

В прошлый раз подобная ситуация возникла в Соединенных Штатах в сентябре 2023 года. Ее удалось разрешить, но, как и предупреждали эксперты, она возникла вновь на фоне политического, экономического и военного кризисов в стране.