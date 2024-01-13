Белый дом заявил о необходимости готовиться к шатдауну
Белый дом уведомил ряд ведомств о необходимости подготовиться в возможному правительственному шатдауну, передает агентство Boomberg.
По данным агентства, Административно-бюджетное управление Белого дома порекомендовало ведомствам подготовить планы действий в случае прекращения госфинансирования.
Напомним, что «шатдауном» в США называют прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования.
В случае шатдауна первыми приостанавливают работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Военные продолжают службу, но остаются без денежного довольствия.
В прошлый раз подобная ситуация возникла в Соединенных Штатах в сентябре 2023 года. Ее удалось разрешить, но, как и предупреждали эксперты, она возникла вновь на фоне политического, экономического и военного кризисов в стране.