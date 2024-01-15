Маск назвал дело о смерти американского блогера в тюрьме на Украине ужасным

Маск назвал кандидата в президенты Соединенных Штатов, которому доверяет
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск высказался, что доверяет претенденту на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.
— Да, — ответил он на вопрос, заданный в социальной сети X с формулировкой «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?»
Политик, в свою очередь, поделился на своей странице в соцсети положительным комментарием Маска в свой адрес.
13 января Илон Маск прокомментировал новости о смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
О смерти Гонсало Лира сообщил журналист Такер Карлсон. Он указал, что Лира был гражданином США, но администрация американского президента Джо Байдена «не была против», чтобы его содержали в тюрьме и пытали.
В США в ноябре прошли дебаты между кандидатами в президенты Вивеком Рамасвами и Никки Хейли. В ходе дискуссии Хейли оказалась подавлена своим оппонентом, заявил российский сенатор Алексей Пушков. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, кто является потенциальным лидером среди кандидатов на пост президента США.