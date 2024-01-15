Маск назвал дело о смерти американского блогера в тюрьме на Украине ужасным

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск высказался, что доверяет претенденту на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

— Да, — ответил он на вопрос, заданный в социальной сети X с формулировкой «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?»

Политик, в свою очередь, поделился на своей странице в соцсети положительным комментарием Маска в свой адрес.

13 января Илон Маск прокомментировал новости о смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

О смерти Гонсало Лира сообщил журналист Такер Карлсон. Он указал, что Лира был гражданином США, но администрация американского президента Джо Байдена «не была против», чтобы его содержали в тюрьме и пытали.