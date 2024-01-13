Сын Трампа обвинил Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лиры

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лиры. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х (заблокирована в РФ).

Накануне журналист Такер Карлсон сообщил, что 55-летний Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, куда его заключили за критику Киева и Вашингтона.

"Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?" - поинтересовался Трамп-младший.

Он также добавил, что мог бы подождать возмущений по этому поводу в американских СМИ, но уверен, что их не будет.

По информации журналиста Александра Рубинштейна, Лира в своем последнем письме родителям жаловался на отек легких после пневмонии и отсутствие медпомощи в тюрьме.