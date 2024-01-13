«Не осознала происходящего»: появились новые подробности о смерти Елизаветы II
Бывшая британская королева Елизавета II скончалась во сне. Об этом пишет издание Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.
— Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли, — следует из текста записки.
Отмечается, что о существовании документа до этого момента известно не было.
Газета также цитирует еще не опубликованную книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». В ней говорится, что нынешний монарх Великобритании провел час наедине с матерью перед ее смертью, после чего Карл III решит проветриться и сходить за грибами. Чарльз получил известие о смерти королевы по звонку от своего старшего помощника, когда возвращался в замок Балморал, передает издание.
8 сентября 2022 года на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.