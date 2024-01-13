Появились новые подробности о смерти Елизаветы II

Бывшая британская королева Елизавета II скончалась во сне. Об этом пишет издание Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

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— Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли, — следует из текста записки.

Отмечается, что о существовании документа до этого момента известно не было.

Газета также цитирует еще не опубликованную книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». В ней говорится, что нынешний монарх Великобритании провел час наедине с матерью перед ее смертью, после чего Карл III решит проветриться и сходить за грибами. Чарльз получил известие о смерти королевы по звонку от своего старшего помощника, когда возвращался в замок Балморал, передает издание.