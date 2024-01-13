ООН заявила о ведении Израилем боев без учета последствий для гражданских

"Вот уже почти 100 дней то, что разворачивается в Израиле и на оккупированной палестинской территории, представляет собой войну, которая ведется почти без учета последствий для гражданского населения", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.