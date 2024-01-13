В Великобритании демонтировали памятник Грете Тунберг

Бронзовый памятник стоял на входе в Винчестерский университет Великобритании, где он был установлен в 2021 году. Причиной сноса стало недовольство учеников университета — по их мнению, потраченные на скульптуру средства можно было потратить на экологические проекты. При этом своё недовольство студенты выразили сразу после появления памятника, на который было потрачено 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей по актуальному курсу).