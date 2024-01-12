В ЕП собрали подписи ради лишения Орбана права голоса в Совете ЕС
В Европарламенте (ЕП) собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил депутат Европарламента, инициатор соответствующей петиции Петри Сарвамаа.
«Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен разных партийных линий и из нескольких государств-членов», — написал Сарвамаа в социальной сети Х.
Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Основанием для наказания стал отказ Венгрии одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине, передает телеканал 360.