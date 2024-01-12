Болтон считает весьма вероятной победу Трампа на президентских выборах в США

"Думаю, это возможно, весьма вероятно, хотя нет ясности с тем, кто будет кандидатом от республиканцев. Думаю, многие недооценивают то, насколько непопулярен [президент] Джо Байден. До ноября еще много времени, но да, я считаю реальным переизбрание Трампа. К сожалению", - отметил Болтон в интервью телеканалу Sky News.