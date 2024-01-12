Сыну Джозефа Байдена грозит до 17 лет тюрьмы

Продолжаются разбирательства в США на самом верхнем уровне. Сыну Джо Байдена (Главы страны) грозит до 17 лет тюрьмы. В Лос-Анджелесе уже прошло первое заседание по делу о неуплате налогов. Их не заплатил Хантер Байден. Прокуратура считает, что он практически полтора миллиона долларов спустил на вечеринки, дорогие автомашины, наркотики и эскорт, и при этом он забыл пополнить государственную казну. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание NTV.RU.

Как отмечает прокурор, с 2016-го по конец 2020 года Байден-младший применял специальную схему по уклонению от налоговых выплат. Он переводил финансовые средства собственной фирмы “Оваско” на личные счета. При этом он тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные гостиницы, аренду жилья, на машины, одежду и другие личные вещи.

Причём порядка 700 тысяч долларов ушло на женщин лёгкого поведения, ещё 200 тысяч – на www-порталы и фильмы для взрослых. Кроме того, полтора миллиона он снял наличными в банкоматах. За четыре с лишним года таким образом Хантер Байден потратил около 5 миллионов денежных единиц США.

Однако своей вины он не признал. Теперь судебный процесс начнётся в Лос-Анжелесе 20 июня. Хантеру, если его признают виновным по всем пунктам, может грозить до 17 лет тюрьмы.

Джон Ву (Бывший замгенпрокурора Соединённых Штатов Америки) сообщил, что судья, который ведёт это дело, уже приговаривал людей в похожих обстоятельствах за уклонение от уплаты налогов, с приблизительно такими же суммами, причём на несколько лет тюрьмы.