Хуситы высказались о повреждениях в результате атак США и Британии

Ракетный арсенал и вооружения хуситов в Йемене не пострадали в результате атак США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января. Об этом сообщил член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти. Lenta.ru

«Нашим ракетам и вооружениям ущерб не причинен. Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищённых местах, которые сложно разрушить», — заявил аль-Бухейти. RT на русском