В Ватикане не видят подвижек к миру на Украине

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин не видит подвижек в процессе урегулирования на Украине. Выступая на публичном мероприятии, он отметил, что Святой престол "не видит готовности сторон" и пока не может оценить прекращение помощи Киеву со стороны США.

"Сейчас мы заняты знаменитыми предложениями [президента Украины Владимира] Зеленского о мире, особенно его гуманитарной составляющей. Особых действий, напрямую направленных на прекращение конфликта, не предпринимается, какого-то посредничества, но хотелось бы способствовать условиям для взаимопонимания, сближения, что позволит приблизить переговоры, на это направлена миссия кардинала Дзуппи (папский посланник по украинскому урегулированию, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи - прим. ТАСС). Но лично я вижу, что все это еще очень далеко, пока продолжается бойня, как говорит Папа Римский, и я согласен, бесполезная бойня, безумие войны", - приводит его слова агентство ANSA.

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На вопрос журналистов о значении для дальнейшего развития событий прекращения помощи Киеву со стороны США Паролин ответил, что не в состоянии оценить эту новость. "Она меня поразила, - признался он. - Но я не знаю, что это может означать. Мне нужно иметь больше информации".

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.