Кабмин ФРГ выразил несогласие с иском ЮАР против Израиля

Германия поддерживает работу Международного суда ООН в Гааге, но категорически не согласна с содержанием иска ЮАР против Израиля, хочет посредничать в этом процессе. Об этом сообщил официальный представитель кабина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы знаем, что разные страны по-разному оценивают операцию Израиля в секторе Газа. Однако правительство решительно и однозначно отвергает обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля в Международном суде. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба кабмина ФРГ.



"Федеральное правительство поддерживает Международный суд в его работе на протяжении многих десятилетий. Федеральное правительство преследует цель посредничать в слушаниях в качестве третьей стороны", - говорится в заявлении.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.