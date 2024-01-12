Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин идёт на поправку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MSNBC.

По словам Райдера, за последние 72 часа Остин уже дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом. Представитель Пентагона также уточнил, что темой их разговора были американские удары по позициям йеменских хуситов. При этом Райдер подчеркнул, что пока не может назвать дату, когда Остин будет выписан из больницы.

«Он активно отслеживал и руководил ударами. <...> Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем от отдал приказ о проведении этих ударов», — сообщил Райдер.

Ранее Ллойд Остин попал под наблюдение врачей из-за резкого ухудшения самочувствия после перенесённой операции по излечению рака простаты. При этом информация о состоянии главы Пентагона скрывалась даже от президента США Джо Байдена. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс в американском сообществе.