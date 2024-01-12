В Словакии выступили за запрет бургеров из-за ударов США по Йемену

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха поднял вопрос о запрете бургеров в связи с ударами США и Великобритании по хуситам в Йемене. Действия стран он прокомментировал в своем Telegram-канале.

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Политик заявил, что весь западный мир должен осудить «эту американскую агрессию» и запретить участие спортсменов, представляющих США, в международных соревнованиях.

«В то же время, я предполагаю, что потребление гамбургеров будет запрещено, а в кафе Братиславы повсюду будут развешаны флаги Йемена и Палестины», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о нанесении Военно-воздушными силами США ударов более чем по 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене. Они использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов. Эта была совместная с Великобританией операция.