Эстония второй год подряд побила антирекорд по рождаемости

В 2023 году показатель рождаемости в Эстонии продолжил снижаться, впервые в истории опустившись ниже отметки в 11 тысяч человек — до 10 721 ребенка, сообщает ERR. В 2022-м году впервые за последние сто лет в стране родилось меньше 12 тысяч детей.

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Показатель рождаемости 2023 года меньше результатов 2022-го на 850 человек или почти на восемь процентов. Всего за прошлый год в стране родилось 5266 девочек и 5455 мальчиков.

Около половины детей в 2023-м были рождены в столичном регионе. Еще 1517 детей родились в Тартуском уезде. На остальные 13 регионов пришлось всего 37 процентов от общего числа детей.

За прошлый год в Эстонии умерли 15 832 человек, в итоге смертность превысила рождаемость на 5111 человек.