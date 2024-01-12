Эстония второй год подряд побила антирекорд по рождаемости
В 2023 году показатель рождаемости в Эстонии продолжил снижаться, впервые в истории опустившись ниже отметки в 11 тысяч человек — до 10 721 ребенка, сообщает ERR. В 2022-м году впервые за последние сто лет в стране родилось меньше 12 тысяч детей.
Показатель рождаемости 2023 года меньше результатов 2022-го на 850 человек или почти на восемь процентов. Всего за прошлый год в стране родилось 5266 девочек и 5455 мальчиков.
Около половины детей в 2023-м были рождены в столичном регионе. Еще 1517 детей родились в Тартуском уезде. На остальные 13 регионов пришлось всего 37 процентов от общего числа детей.
За прошлый год в Эстонии умерли 15 832 человек, в итоге смертность превысила рождаемость на 5111 человек.
Ранее в Центральном статистическом управлении Латвии сообщили, что в стране был установлен столетний антирекорд рождаемости. С января по сентябрь в Латвии зарегистрировали 10 822 новорожденных. Это на 1741 ребенка меньше, чем за такой же период 2022 года.