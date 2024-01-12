В Йемене прошли многотысячные демонстрации после ударов США

Днем в пятницу, 12 января, в городах Йемена, контролируемых хуситами, прошли демонстрации против ударов США и Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Saba.

РИА Новости отмечает, что в акциях приняли участие десятки тысяч человек. Saba называет демонстрации «миллионными» - площадь Аль-Сабин в столице страны Сане не смогла вместить всех людей, решивших принять участие в акции.

В ночь на 12 января США и Британия нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по объектам йеменских хуситов. В Белом доме заявили, что хуситы проигнорировали требования о прекращении атак на корабли в Красном море. Эти атаки хуситы начали в ответ на войну Израиля с палестинским движением ХАМАС.