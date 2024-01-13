В США назвали последствия выборов на Тайване

Выборы на Тайване станут испытанием на предмет того, готово ли население острова «дать отпор китайскому давлению» и определят ситуацию с безопасностью в регионе на ближайшие четыре года. Такую точку зрения в эфире Fox News высказал Мэтт Макиннис, старший научный сотрудник китайской программы Института изучения войны.

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«Эти выборы стали настоящим испытанием на предмет того, готов ли тайваньский электорат дать отпор китайскому давлению и принуждению и сделать независимый выбор того, кто они хотят видеть своим следующим лидером», — заявил Макиннис.

По его словам, результат выборов определит характер ситуации с безопасностью в течение следующего президентского срока, «особенно в западной части Тихого океана».

13 января на Тайване проходят выборы главы местной администрации. В них участвуют три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ.