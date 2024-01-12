Западные СМИ стали сравнивать Залужного с Эйзенхауэром

Западные СМИ стали все чаще преподносить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного как бывшего президента США, генерала Армии Дуайта Эйзенхауэра. Как пишет сербское издание издания «Политика», украинский военачальник остается в центре внимания прессы, где его считают возможным кандидатом на пост президента.

Как отмечает автор, ранее политические стратеги создали Владимиру Зеленскому имидж бывшего президента США Рональда Рейгана. Тот тоже был актером и впоследствии возглавил страну. Теперь же на очереди оказался Залужный, которого все чаще называют украинским Эйзенхауэром. Последний занял пост главы государства уже после Второй мировой войны.

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При этом внимание мировых СМИ умело поддерживается и командой Залужного. Например, после продолжительной паузы в публикациях в его Telegram-канале снова начали появляться сообщения о работе ПВО во время российских атак. Ранее о них сообщали команда Военно-воздушных сил ВСУ или их представитель Юрий Игнат. Даже это изменение в пиаре Залужного не осталось без внимания. При этом все чаще в прессе звучит вопрос — почему главком ВСУ все еще не заявил о своих политических планах и амбициях.

В публикации подчеркивается, что конец 2023 года ознаменовался скандалами вокруг Залужного. Сперва в его офисе нашли прослушку, а после в СМИ появилась информация о новом консультанте главкома, которая якобы работала до этого аниматором и моделью. Еще один скандал произошел из-за Аллы Матринюк, внештатного консультанта главкома. В одной из телепередач она заявила, что «все равно все умрут», а потому к вопросу мобилизации на Украине следует относиться спокойнее.

В результате Залужный лично заминал скандал и говорил, что внештатные консультанты вообще не уполномочены комментировать какие-либо вопросы от его лица. С 28 декабря он вовсе отказался от внештатных советников.

Однако главкому ВСУ не привыкать быть в центре внимания. В последний раз волна интереса к нему поднялась после публикации статьи в журнале The Economist — в ней генерал заявил о тяжелой ситуации на фронте и проблемах, возникших у Украины. После этого политические обозреватели стали чаще говорить о возможном конфликте Зеленского и Залужного и в результате преподносить его как следующего украинского президента.