Цзиньпин предложил премьеру Бельгии "наводить больше мостов" между КНР и ЕС

Китайские власти и правительство Бельгии с учетом хаотичной ситуации на международной арене должны "наводить больше мостов" между Китаем и Евросоюзом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с бельгийским премьер-министром Александером Де Кроо.

"В условиях хаотичной международной ситуации необходимо наводить больше мостов между Китаем и Европой, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Мы должны более тесно сотрудничать, оказывать содействие формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира".

Председатель КНР уточнил, что Пекин и Брюссель должны сообща содействовать миру, стабильности и процветанию на всей планете. Он выразил надежду, что в период своего председательства в ЕС Бельгия сыграет в этом отношении активную роль.

Си Цзиньпин подчеркнул, что всегда рассматривал Евросоюз в качестве партнера. Он отметил, что необходимо использовать взаимные преимущества для наращивания взаимодействия в таких традиционных областях, как транспорт, логистика и биофармацевтика, а также изучать возможности для создания новых стимулов роста. В частности, он упомянул проекты экологического развития и цифровизацию экономики.