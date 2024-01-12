«Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами», - заметил он.

Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. После этого американские корабли начали патрулировать Красное море в рамках операции «Страж процветания». А сегодня ночью США и их союзники нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Глава ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявили, что было использовано более 100 высокоточных боеприпасов и поражены около 60 целей.