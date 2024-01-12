Эрдоган раскритиковал удары США и Великобритании по хуситам
США и их союзники стремится превратить Красное море в «кровавое озеро», нанося удары по Йемену. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
По его мнению, западными странами «была применена непропорциональная сила».
«Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами», - заметил он.
Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. После этого американские корабли начали патрулировать Красное море в рамках операции «Страж процветания». А сегодня ночью США и их союзники нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Глава ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявили, что было использовано более 100 высокоточных боеприпасов и поражены около 60 целей.
По данным СМИ, удары наносились по военно-воздушной базе в столице Сане, по аэропорту в Ходейде, по военному лагерю восточнее города Саада, по лагерю 22-й механизированной бригады в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан.