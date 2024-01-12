СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по Йемену

Рим ответил отказом на предложение США и Великобритании принять участие в ударах по хуситам в Йемене. Об этом со ссылкой на неназванный источник в правительстве пишет агентство Reuters.

По словам источника издания, Италия предпочитает проводить «успокаивающую» политику в Красном море.

Он также отметил, что для того, чтобы итальянские вооруженные силы приняли участие в каких-либо военных действиях, правительству необходимо заручиться поддержкой парламента.

«Это делает невозможным быстрое одобрение», - заявил он.

Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. После этого американские корабли начали патрулировать Красное море в рамках операции «Страж процветания». 11 января Совет безопасности ООН принял резолюцию США, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки в Красном море. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, четыре страны, в том числе Россия, Китай и Алжир, воздержались.