Премьер Британии Сунак прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом, сообщило издание «Общественное».
Отмечается, что в ходе визита у Сунака запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.
Ожидается, что в Киеве британский премьер подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.
Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.