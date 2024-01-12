Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом, сообщило издание «Общественное».

Отмечается, что в ходе визита у Сунака запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в Киеве британский премьер подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.