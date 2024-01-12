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Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом, сообщило издание «Общественное».

Сунак прибыл в Киев
© globallookpress.com

Отмечается, что в ходе визита у Сунака запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в Киеве британский премьер подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов

Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.

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